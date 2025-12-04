Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken bakın ne olmuş: Saç baş yoldurmuş!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanırken, milyonlarca insan da adeta saçını başını yolmuş. Bunun nedeni de internetin yavaşlaması.

2 Kasım'daki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da aynı olayın yaşandığı belirten gazeteci Mevlüt Tezel, Sabah'taki yazısında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de Türkiye genelinde internet trafiğinde belli ölçüde yavaşlama olduğunun gözlendiğini belirtti.

Maçı izlemek için aynı anda internete giren milyonlarca insanın internetin yavaşlamasına neden olduğunu vurgulayan Tezel, "Asıl sormamız gereken soru şu; derbilerde neden sadece 18 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da değil de tüm Türkiye'de internet yavaşlıyor? Bu soruya Netinternet kurucusu Osman Makal, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt aramaya çalışmış. Makal'a göre ülke genelinde görülen bu sorunların temelinde, Türkiye'de internet trafiğinin hâlâ ağırlıklı olarak İstanbul merkezli bir omurga üzerinden akması" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A YÖNLENDİRİLİYOR"

"Yani Anadolu'daki bir kullanıcı maçı açtığında veri akışı yine İstanbul'a yönlendiriliyor" diyen Tezel, şöyle devam etti:

"Bu yapı, özellikle milyonlarca kişinin aynı anda yüksek çözünürlüklü yayınlara yüklenmesiyle birlikte altyapının en temel bileşenlerinin dahi zorlanmasına neden oluyor.

Makal'a göre Türkiye'de internette bölgesel yönlendirme yapılmadığı için Anadolu'daki trafik önce Ankara'ya, ardından İstanbul'a yükleniyor.

Bu yığılma yalnızca kullanıcı tarafında değil, şehir çıkışlarında, operatör omurgalarında ve İstanbul'daki veri merkezlerinde de zincirleme bir sıkışmaya neden oluyor.

Uzmanlar, çözüm için; içerik sağlayıcı cache altyapılarının Anadolu'ya yayılması, operatörlerin port kapasitelerini açık biçimde paylaşması ve IXP düzenlemelerinin sadeleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Canlı spor yayınlarının yavaş yavaş internete kaydığı günümüzde, hazır 5G'ye geçiyorken internet altyapı kalitesini artırmamız ve ülke geneline yayılan bir yapılanmaya girmemiz gerektiği gözüküyor."