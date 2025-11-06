Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de konuk ettiği LDLC ASVEL'i yenmeyi başardı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.

Samsunspor durdurulamıyor: 3'te 3 yaptıSamsunspor durdurulamıyor: 3'te 3 yaptı

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.

Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18

1. Periyot: 18-10

Devre: 45-34

3. Periyot: 59-48

Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Spor
Samsunspor durdurulamıyor: 3'te 3 yaptı
Samsunspor durdurulamıyor: 3'te 3 yaptı
Viktoria Plzen Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler
Viktoria Plzen Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler