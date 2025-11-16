Fenerbahçe devreye girdi

Genç yıldız Mainoo için Fenerbahçe ve Lazio yarışta.

Fenerbahçe, orta saha transferi konusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı - Lacivertlilerin gündemine bu kez İngiltere’den dikkat çekici bir isim geldi: Manchester United’ın 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta sahası Kobbie Mainoo.

Daha önce de Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Mainoo’nun, bu sezon takım değiştirmeye her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Amorim tarafından ilk yarıda nadiren kullanılan genç oyuncunun, daha fazla süre almak ve istikrar sağlamak için geçici bir ayrılığı düşündüğü ifade ediliyor.

İTALYANLAR AÇIKLADI

İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A ekibi Lazio da Mainoo için nabız yokluyor.

Bu sezon Manchester United formasıyla 8 maçta 228 dakika süre alan ve 1 asist yapan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin transfer stratejisinde Mainoo’nun “fırsat transferi” olarak öne çıktığı, Lazio ile yaşanacak rekabetin sürecin seyrini belirleyecek.