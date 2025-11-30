Fenerbahçe derbiye artık hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

HAZIRLIKLARI TAMAMLAYIP KAMPA GİRDİLER

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, tesislerde kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.