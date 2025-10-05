Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı devirdi: Gerginlik çıktı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçeli yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

KAZANAN FENERBAHÇE

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Mücadele içerisinde taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.