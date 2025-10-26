Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Beşiktaş'ta yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Beşiktaş'ta yakalandı: Ehliyetine el konuldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken polislere yakalandı. Ehliyetine el konuldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun 23 Ekim'de Beşiktaş'ta trafik denetiminde polislere alkollü yakalandığı belirtildi.

Etiler Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

TESTTE ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARACI DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Derbide kazanan Fenerbahçe BekoDerbide kazanan Fenerbahçe Beko

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Galatasaray maçında kırmızı kart: Kabusu yaşadılar
Galatasaray maçında kırmızı kart: Kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı
Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı
Galatasaray'a kötü haber: Trabzonspor maçında yok
Galatasaray'a kötü haber: Trabzonspor maçında yok