Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Beşiktaş'ta yakalandı: Ehliyetine el konuldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken polislere yakalandı. Ehliyetine el konuldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun 23 Ekim'de Beşiktaş'ta trafik denetiminde polislere alkollü yakalandığı belirtildi.
Etiler Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.
TESTTE ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
ARACI DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.