Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Euroleague’nin 6. hafta maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

KAZANAN FENERBAHÇE

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 79-69’luk skorla galip ayrılmayı başardı.

NICHOLAS WEILER-BABB'DAN 17 SAYI

Anadolu Efes'te Nicholas Weiler-Babb, kaydettiği 17 sayıya rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Onu, 13 sayıyla Shane Larkin takip etti. Fenerbahçe'den Scottie Wilbekin ise 12 kaydetti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 2. kez galip gelirken Anadolu Efes ise üst üste 2. kez mağlup oldu.

1.ÇEYREK: Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko

2.ÇEYREK: Anadolu Efes 19-26 Fenerbahçe Beko

3.ÇEYREK: Anadolu Efes 15-14 Fenerbahçe Beko

4.ÇEYREK: Anadolu Efes 11-21 Fenerbahçe Beko