Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı: Mehmet Ali Aydınlar kimdir?

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Saran, aday olmayacağını da duyurdu.

Fenerbahçe'de yeni başkan Mehmet Ali Aydınlar mı olacak? Ali Koç ve Aziz Yıldırım iddiası

Sarı lacivertli kulüpte en çok konuşulan isim olan Mehmet Ali Aydınlar adaylığı ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Gazeteci Şansal Büyüka, Aydınlar ile görüştüğünü aday olacağını kendisine söylediğini belirtti.

Şansal Büyüka “Mehmet Ali Aydınlar çok ciddi bir bütçe ile geliyor. Sıkı bir yönetim kuracak. Sportif direktör işine de girmeyi düşünmüyor” dedi.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

24 Temmuz 1956 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya geldi.

Yükseköğrenimini 1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulu'nda tamamladı.

Çalışma hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak başladı.

1993 yılında Acıbadem Hastanesi'ni kurdu. Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri haline getirdi. Ardından Acıbadem Üniversitesi'ni de açtı. Yurt dışında da sağlık alanında yatırımlar yaptı.

Forbes 2026 verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 16. ismi konumunda.

Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yüksek Divan Kurulu üyesi.

29 Haziran 2011 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 40. başkanı olarak seçildi.

3 Temmuz 2011 sürecinde TFF başkanıydı. O dönemde FETÖ kumpasına direnmemesi ve Fenerbahçe'nin büyük zarara uğraması nedeniyle çok eleştirilmişti. Daha sonra Fenerbahçe'nin suçlanmasının, başkan Aziz Yıldırım'ın tutuklanmasının FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.