Fenerbahçe Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Alanyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1. Hafta:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta:

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

