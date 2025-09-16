Fenerbahçe Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de yarın oynanacak 3 erteleme maçını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Alanyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1. Hafta:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
3. Hafta:
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
