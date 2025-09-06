Fenerbahçe 2-0 kazandı

Fenerbahçe 2-0 kazandı
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı WFC Nike Lusso ile oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli takım yeni sezon çalışmaları kapsamında Gürcistan Ligi ekiplerinden WFC Nike Lusso ile hazırlık maçı yaptı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Golleri Marta Cox ve Roselord Borgella (P) kaydetti.

İki ekip geçtiğimiz hafta bir hazırlık maçı daha yapmış, Fenerbahçe bu karşılaşmadan da 2-1 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdürmeye devam edecek.

Spor
