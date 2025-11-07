Fenerbahçe 15. sırada: Midtjylland sürprizi

Fenerbahçe 15. sırada: Midtjylland sürprizi
UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta tamamlandı. Fenerbahçe 7 puanla 15. sıraya yerleşti. Midtjylland ise 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü ve büyük bir sürprize imza attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta, oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalarak puanını 7’ye yükseltti. Sarı - Lacivertliler, 36 takım arasında 15. sırada yer aldı.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Haftanın en dikkat çeken takımı ise Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Celtic’i 3-1 mağlup eden ekip, 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu ve büyük bir sürpriz yaptı.

Öne çıkan diğer sonuçlar:

Braga 3 - 4 Genk: Haftanın en gollü mücadelesi.

PAOK 4 - 0 Young Boys: Net skorla gelen iç saha zaferi.

Roma 2 - 0 Rangers: Zeki Çelik’in 73 dakika oynadığı maçta Roma galibiyeti.

Celta Vigo 3 - 0 Dinamo Zagreb: İspanyol ekibinden net deplasman zaferi.

Freiburg 3 - 1 Nice: Fransız temsilcisi henüz puanla tanışamadı.

SON SIRADA NICE VAR

Son sırada ise Nice ve Glasgow Rangers yer aldı.
Her iki ekip de henüz puan alamadı ve Avrupa Ligi’nde zorlu bir süreç geçiriyor.

İŞTE PUAN DURUMU:

Fenerbahçe’nin gruptan çıkma şansı hala güçlü. Kalan iki maçta alınacak sonuçlar, play-off yolunu belirleyecek.

KALAN MAÇLAR:

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde kalan iki grup maçı şunlar:

27 Kasım 2025, Perşembe

Fenerbahçe - Ferencvaros

Saat: 20:45 (TSİ) Yer: Ülker Stadyumu

11 Aralık 2025, Perşembe

Brann - Fenerbahçe

Saat: 23:00 (TSİ) Yer: Brann Stadyumu, Bergen (Norveç)

GÖZLER FERENCVAROS MAÇINDA

Fenerbahçe, 4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Kalan iki maçta alınacak sonuçlar, üst tura çıkma şansını belirleyecek. Özellikle iç sahadaki Ferencvaros maçı, grup sıralamasında kritik rol oynayacak. Son hafta ise zorlu bir Norveç deplasmanı Sarı - Lacivertlileri bekliyor.

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
