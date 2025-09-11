Federasyondan Abramoviç suçlaması

Federasyondan Abramoviç suçlaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Chelsea kulübünü, Roman Abramoviç’in sahibi olduğu döneme ait menajer ilişkileri, aracı kullanımına dair kurallar ve oyunculara yönelik üçüncü taraf yatırım düzenlemeleri konusunda kural ihlali yaptığı gerekçesiyle suçladı.

FA yaptığı açıklamada, Londra ekibine 74 konuyla ilgili suçlama yöneltildiğini belirterek, "Futbol Federasyonu bugün Chelsea'yi, FA futbol menajerleri yönetmeliğinin J1 ve C2, aracılarla çalışma yönetmeliğinin A2 ve A3 ve oyunculara üçüncü taraf yatırımı yönetmeliğinin A1 ve B3 maddelerini ihlal etmekle suçladı." görüşlerine yer verdi.

Suçlamalara konu olan dönemin 2009 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiğini vurgulayan FA, suçlamaların ağırlıklı olarak 2010-11 ile 2015-16 sezonları arasında yaşanan olaylara yönelik olduğunu ve Chelsea'nin bu suçlamalara en geç 19 Eylül'e kadar cevap verme hakkının bulunduğunu ifade etti.

Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiliz temsilcisi, kulübün sahipliğinin 30 Mayıs 2022 tarihinde değiştiğini belirterek kulübün eski ve yeni sahipleri arasında şeffaflık politikasının izlendiğini kaydetti.

Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından her şeyin FA da dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili kurumlara bildirildiğini dikkati çeken Chelsea, "Kulüp, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sergiledi ve kulübün dosyalarına ve geçmiş verilerine kapsamlı erişim sağladı. Bu konuyu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için FA ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. On yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu karmaşık davada kulüp ile etkileşimleri için FA'ya şükranlarımızı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

