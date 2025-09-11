Beşiktaş Chelsea ile masada

Beşiktaş Chelsea ile masada
Yayınlanma:
Transferin son günlerinde Beşiktaş, Axel Disasi için Chelsea ile pazarlıkta.

Transfer döneminin son virajına girilirken Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.
Siyah-Beyazlılar, Premier Lig devi Chelsea’nin Fransız stoperi Axel Disasi için resmi temaslara başladı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi hedefleniyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Teknik heyetin savunma hattına liderlik edebilecek, tecrübeli bir isim talep etmesi üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Disasi transferinde süreci hızlandırdı. İngiltere’ye yönelen transfer rotasında, Chelsea ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Beşiktaş cephesi bu kritik hamleyi sonuçlandırmak istiyor. Disasi’nin takıma katılması halinde, savunma hattında hem fiziksel hem de taktiksel anlamda önemli bir güç kazanılması bekleniyor.

DISASI KİMDİR?

Fransız futbolcu Axel Disasi, kariyerinde Reims ve Monaco gibi kulüplerde forma giydikten sonra 2023 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu.
Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve liderlik özellikleriyle tanınan Disasi, Chelsea formasıyla Premier Lig’de istikrarlı bir performans sergiledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

