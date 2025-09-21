Federasyon açıkladı: Maç ertelendi

Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Ligue 1'in 5. haftasında oynanması planlanan Olimpik Marsilya ile Paris Saint-Germain karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.

Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." bilgisini paylaştı.

Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELİRSİZ

Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

