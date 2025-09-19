Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yeni adresinin belli olduğu belirtildi.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, bir süredir çalışmıyordu.

Milli takım ve Galatasaray'da yıllarca görev yapan Terim, Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu.

Terim, Galatasaray'la sayısız kupaların yanı sıra UEFA Kupası'nı da kaldırarak adını tarihe yazdırmıştı.

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de görev almamış, Yunanistan'ın Panathinaikos ve Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımlarında çalışmıştı.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Her dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Fatih Terim'in adı son olarak Çekya Milli Takımı ile anılmıştı.

Çekya Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki hoca adayları arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia ediliyordu.

Ancak Terim'in adresi farklı oldu.

Gazeteci Barış Yurduseven, Fatih Terim'in adresini duyurdu.

Yurduseven, Fatih Terim'in KAFA Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayacağını bildirdi.

Milli takımda teknik direktör değişiyor: Federasyon Fatih Terim'i düşünüyorMilli takımda teknik direktör değişiyor: Federasyon Fatih Terim'i düşünüyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

