Milli takımda teknik direktör değişiyor: Federasyon Fatih Terim'i düşünüyor

A Milli Takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çekya Futbol Federasyonu sürpriz bir isme yöneldi.

Çek basınından iSport’un haberine göre potansiyel teknik direktörleri belirleyen Çekya Futbol Federasyonu baş sıraya Fatih Terim’i yazdı.

iSport konuya ilişkin yaptığı haberinde Fatih Terim için şu ifadeleri kullandı:

"Kariyeri boyunca üç kez Türk Milli Takımı'nın başına geçti, dünya çapında büyük bir üne sahip. Al-Shabab'a transfer olurken elli gazeteciyi havaalanına çağırdı ve çok daha fazlası geldi. Türkiye'de ise tam bir idol olarak görülüyor; Galatasaray'ı sekiz şampiyonluğa, UEFA Kupası zaferine ve milli takımı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya taşıdı. Tüm bu zaferler çok eskilerde kaldı, ancak Fatih Terim ismi federasyon koridorlarında yankılanıyor. Kendisi bir seçenek"