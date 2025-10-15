Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı

Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyordu. Çekya Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Çekya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Faroe Adaları'na yenilmesinin ardından takımın başına Fatih Terim'in getirileceği iddia edilmişti.

Çek basınındaki haberlerde teknik direktör Ivan Hasek'le yolların ayrılacağını, yerine de Fatih Terim'in getirileceğini yazmıştı.

Hata Çekya Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'le iletişime geçtiği de haberlerde yer almıştı.

Fatih Terim'le anlaşmanın sağlandığı, önümüzdeki hafta resmi imzaların atılacağı da ifade edilmişti.

BEKLENEN GELİŞME: IVAN HASEK GİTTİ

Bu iddiaların ardından beklenen gelişme yaşandı ve Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Çekya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 62 yaşındaki Çek teknik adamın görevine son verildi.

Ocak 2024'te ikinci kez takımın başına geçen Hasek, Çekya ile 21 maçta 11 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Hasek yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan Çekya, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Grupta son olarak Faroe Adaları deplasmanına çıkan Çekya, rakibine 2-1 yenilmişti.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

