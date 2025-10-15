Fatih Terim geri dönüyor: Çekya medyası açıkladı

Fatih Terim geri dönüyor: Çekya medyası açıkladı
Yayınlanma:
Faroe Adaları'na yenilerek büyük bir şok yaşayan Çekya Milli takımı için Fatih Terim sesleri yükseldi. Ülke basını federasyonun deneyimli teknik adamla temasa geçtiğini yazdı.

Fatih Terim yıllar sonra Avrupa’ya dönüyor.
Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim, uzun bir aradan sonra yeniden kulüp kariyerine adım atıyor.
Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran Terim, bu kez Avrupa’da sahne alacak.
Çek basını, Terim’in yeni görevini ve imza tarihini duyurdu.

Montella maç sonu rahatsızlığını açıkladıMontella maç sonu rahatsızlığını açıkladı

Futbol dünyasında adı sıkça Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Fatih Terim’in yeni durağı belli oldu. Çekya medyasının aktardığı bilgilere göre, tecrübeli teknik adam Çekya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

ÇEKYA BASINI AÇIKLADI: TERİM DÖNÜYOR

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Faroe Adaları karşısında alınan beklenmedik yenilgi sonrası Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek ile yolları ayırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından, Fatih Terim ismi yeniden gündeme taşındı.

ekya.png
Çekya grup liderlik şansını zora soktu

FATİH TERİM NE ZAMAN İMZA ATACAK

Çek basınında yer alan haberlere göre federasyon, Terim ile yapılan görüşmelerde mutabakata vardı. İddialara göre, taraflar önümüzdeki hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacak. Böylece Fatih Terim, kariyerinde yeni bir uluslararası sayfa açmış olacak.

ARABİSTAN KARNESİ

terim.jpg
terim.jpg

Fatih Terim, 27 Aralık 2024’te Al Shabab’ın başına geçti.

Yenilmezlik serisi: Takımıyla birlikte 9 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte Al Shabab, güçlü rakip Al Hilal ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan aldı.

Al Shabab, ligde 51 puana ulaşarak üst sıralarda yer aldı.

Suudi Arabistan basını ve kulüp yönetimi, Terim’in organizasyonunu başarılı buldu.

Ancak Türk teknik adamın genel olarak istikrarsız bir grafik çizdiği yorumları yapıldı.

Bazı Suudi yorumcular, Vitor Pereira döneminin daha etkili olduğunu belirtti.

Terim sözleşmesi sona erince Temmuz ayında Al Shabab'tan ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Spor
İsrail'i yerle bir ettiler: Ortalık karıştı
İsrail'i yerle bir ettiler: Ortalık karıştı
Sagnol Milli takımı öve öve bitiremedi
Sagnol Milli takımı öve öve bitiremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı vermeliydi
Mustafa Çulcu: Penaltı vermeliydi