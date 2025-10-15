Fatih Terim geri dönüyor: Çekya medyası açıkladı

Fatih Terim yıllar sonra Avrupa’ya dönüyor.

Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim, uzun bir aradan sonra yeniden kulüp kariyerine adım atıyor.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran Terim, bu kez Avrupa’da sahne alacak.

Çek basını, Terim’in yeni görevini ve imza tarihini duyurdu.

Futbol dünyasında adı sıkça Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Fatih Terim’in yeni durağı belli oldu. Çekya medyasının aktardığı bilgilere göre, tecrübeli teknik adam Çekya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

ÇEKYA BASINI AÇIKLADI: TERİM DÖNÜYOR

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Faroe Adaları karşısında alınan beklenmedik yenilgi sonrası Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek ile yolları ayırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından, Fatih Terim ismi yeniden gündeme taşındı.

FATİH TERİM NE ZAMAN İMZA ATACAK

Çek basınında yer alan haberlere göre federasyon, Terim ile yapılan görüşmelerde mutabakata vardı. İddialara göre, taraflar önümüzdeki hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacak. Böylece Fatih Terim, kariyerinde yeni bir uluslararası sayfa açmış olacak.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, 27 Aralık 2024’te Al Shabab’ın başına geçti.

Yenilmezlik serisi: Takımıyla birlikte 9 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte Al Shabab, güçlü rakip Al Hilal ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan aldı.

Al Shabab, ligde 51 puana ulaşarak üst sıralarda yer aldı.

Suudi Arabistan basını ve kulüp yönetimi, Terim’in organizasyonunu başarılı buldu.

Ancak Türk teknik adamın genel olarak istikrarsız bir grafik çizdiği yorumları yapıldı.

Bazı Suudi yorumcular, Vitor Pereira döneminin daha etkili olduğunu belirtti.

Terim sözleşmesi sona erince Temmuz ayında Al Shabab'tan ayrıldı.