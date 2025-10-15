Montella maç sonu rahatsızlığını açıkladı

Gürcistan’ı Kocaeli’nde 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli."

“1 PUAN BİZİ MEMNUN EDİYOR”

"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

“UEDİĞİMİZ GOLDEN BİRAZ RAHATSIZIM”

"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."