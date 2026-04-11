Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama

Süper Lig’de Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

“BİZİ ÜZDÜ”

Paul Onuachu’nun sakatlığına dair konuşan deneyimli teknik adam, “Son periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Dün itibarıyla Onuachu'nun sakatlanması bizi üzdü. Beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bugün hak ederek bir galibiyet elde ederiz” ifadelerini kullandı.

İLK 11’LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Efecan, Enes, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Augusto

28 MAÇTA 24 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Paul Onuachu, 24 gol ve 2 asist kaydetti.