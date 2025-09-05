Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, istifa edeceğine dair iddiaları yalanladı.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'ın ayrılığı nedeniyle istifa edeceğine dair çıkan iddialar üzerine konuşan Fatih Tekke böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

"İSTİFA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fatih Tekke açıklamasında "Biz buraya taraftarın isteğiyle geldik. Son yılların en zor döneminde göreve başladık. Taraftarımız istemediği anda buradan gideriz. İstifa gibi bir durum söz konusu değil. Aynı taraftarımızın baktığı şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN DOĞASINDA VAR"

Uğurcan Çakır'ın gidişi için ise Fatih Tekke, "Uğurcan'ın açıklamaları her şeyi net ortaya koyuyor. Futbolculuk dönemimde ben de ayrılmak zorunda kalmıştım. Bu işin doğasında var. Üç genç kalecimiz var, özellikle Onur Alp yeni başladı. Ancak sakatlığı var, umarım Fenerbahçe maçına kadar yetişir" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Milli takım Portekiz'e yenildi
Milli takım Portekiz'e yenildi
Beşiktaş ile Trabzonspor anlaştı: Transfer gerçekleşiyor
Beşiktaş ile Trabzonspor anlaştı: Transfer gerçekleşiyor