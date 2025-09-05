Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'ın ayrılığı nedeniyle istifa edeceğine dair çıkan iddialar üzerine konuşan Fatih Tekke böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

"İSTİFA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fatih Tekke açıklamasında "Biz buraya taraftarın isteğiyle geldik. Son yılların en zor döneminde göreve başladık. Taraftarımız istemediği anda buradan gideriz. İstifa gibi bir durum söz konusu değil. Aynı taraftarımızın baktığı şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN DOĞASINDA VAR"

Uğurcan Çakır'ın gidişi için ise Fatih Tekke, "Uğurcan'ın açıklamaları her şeyi net ortaya koyuyor. Futbolculuk dönemimde ben de ayrılmak zorunda kalmıştım. Bu işin doğasında var. Üç genç kalecimiz var, özellikle Onur Alp yeni başladı. Ancak sakatlığı var, umarım Fenerbahçe maçına kadar yetişir" sözlerini sarf etti.