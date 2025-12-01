Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Ocak 2026’da başlayacak ara transfer dönemi için stratejisini değiştirdi. Bordo-mavililer, sezon başında genç ve potansiyelli oyunculara yönelirken bu kez taraftarı tribüne çekecek yıldız isimleri kadroya katmayı hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin açıklamaları camiada büyük heyecan yarattı.

Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı

Fatih Tekke, kulübün transfer politikasındaki değişimi açıkça dile getirerek, “Doğru transfer yapılırsa tribünler dolar” sözleriyle taraftara mesaj verdi. Takımın son haftalardaki performansından memnun olduğunu belirten Tekke, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

YILDIZLAR GÜNDEMDE

Trabzonspor’un daha önce Andre Onana ve Paul Onuachu gibi ses getiren transferlere imza attığı hatırlatılırken, bu kez de doğrudan katkı verecek tecrübeli oyuncuların hedeflendiği ifade ediliyor. Yönetimin, yurt dışında forma giyen tanınmış futbolcularla temaslara başladığı öğrenildi.

"TRİBÜNLER DOLACAK"

Tekke’nin açıklamaları sonrası sosyal medyada “yıldız transfer” etiketleriyle yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar, devre arasında takıma seviye atlatacak isimlerin geleceğine inanıyor. Camianın beklentisi, kaliteli transferlerle birlikte tribünlerin yeniden dolması yönünde.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendirmeye devam ediyor. Öncelikli mevkilerin ve gündemdeki isimlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısına hem kadro kalitesi hem de taraftar desteğiyle güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.