Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu

Galatasaray'ın 75 milyon euro ödeyerek Napoli'den transfer ettiği Osimhen, milli maçta sakatlandı. Durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini uzun süren uğraşlardan sonra Napoli'den 75 milyon euroya satın almıştı. Futbolcuyla da yıllık yaklaşık 21 milyon euro karşılığında sözleşme imzalanmıştı.

Sarı kırmızılıların çok şeyler beklediği Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı Ruanda maçının 36. dakikasında sakatlandı.

Bir pozisyon sonrası yerde kalan ve acı çeken Osimhen, oyundan çıktı.

Nijeryalı futbolcunun ayak bileğine ilk olarak buzlu sargı yapıldı.

Osimhen'in durumunun ciddi olduğu, ne kadar oynayamayacağının henüz belirlenmediği ifade edildi.

"MAÇA ÇIKABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

whatsapp-image-2025-09-07-at-07-31-13.jpeg

Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'da büyük endişe yarattı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gece geç saatlerde Osimhen'e ulaşıp bilgi aldıklarını söyledi.

Buruk şöyle konuştu:

"Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Bizim için üzücü oldu. Korkularım var. Hep milli takıma gönderirken endişeleniyordum."

Galatasaray'ın tedavisine hemen başlanması için Osimhen'i İstanbul'a getirmek istediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

