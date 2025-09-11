Eyvah eyvah! Fenerbahçe'ye kötü haber: Sezonu kapatabilir

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de sakatlığı süren golcü futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, sezon başında Jhon Duran'ı Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından 1 yıllığına kiralamıştı.

Al Nassr, Kolombiyalı futbolcuyu önceki sezon İngiltere'nin Aston Villa takımından 77 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Jhon Duran, Al Nassr formasıyla 18 maçta 12 gol atmıştı.

21 yaşındaki futbolcu büyük umutlarla alındığı Fenerbahçe'de 2 lig, 4 de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Ancak daha sonra sakatlandı.

"SAKATLIĞI CİDDİYMİŞ"

duran.jpg

Duran'ın ne zaman sahalara döneceği merakla beklenirken gazeteci Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı bir iddia geldi.

Gürcan Bilgiç, Hodri Meydan YouTube programında Duran'ın sakatlığı ile ilgili konuştu.

Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

“Duran’ın sakatlığı ciddiymiş, dün öğrendim en az bir ay yok. Ameliyatsız düzelmesi bekleniyor ama ameliyat olursa sezonu kapatabilir John Duran. Böyle bir sıkıntı var. O nedenle En Nesyri ve Talisca çok kıymetli hale geldi, Cenk de öyle.”

Jhon Duran'dan flaş Galatasaray açıklamasıJhon Duran'dan flaş Galatasaray açıklaması

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

