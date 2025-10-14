Eyvah eyvah: Bir Skriniar eksikti?

Fenerbahçe, sezona iyi başlayamadı. Yönetim ve teknik kadronun değişmesine rağmen sarı lacivertlilerin oynadığı futbol eleştiri konusu olmaya devam ederken, bunun üzerine İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldı.

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana en başarılı futbolcu olarak Milan Skriniar dikkat çekti. Skriniar, sarı lacivertli taraftarların da gözdesi oldu.

Ancak İtalyan basınında yer alan bir haber sarı lacivertlileri endişelendirdi.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

La Gazzetta dello Sport, İtalyan devi Juventus'un Skriniar ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Juventus'taki stoperlerin sakatlığına dikkat çekilerek, yönetimin ara transferde kadroyu güçlendirmek isteyeceği belirtildi.

Skriniar'ın Sampdoria ve Inter'de oynadığı belirtilerek, İtalyan futbolunu iyi bildiği, bu nedenle Juventus'un ilgisini çektiği ifade edildi.

Skriniar'ı aldıran Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrıldığının da vurgulandığı haberde bunun da futbolcuyu ikna etmede etkili olacağı ileri sürüldü.

Juventuslu Bremer'in sakatlığının netleşmesinin ardından transfer konusunun değerlendirileceği de bildirildi.

İtalyan devinin talip olması halinde Skriniar'ın tavrının nasıl olacağı merak ediliyor.