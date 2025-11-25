"Ey MHK başkanı gurur duyuyor musun eserinle? Ayıp ayıp!"

Başakşehir-Trabzonspor maçını yöneten Halil Umut Meler, verdiği ve vermediği kararlarla dikkat çekerken, MHK Başkanı'na sert bir eleştiri geldi.

Trabzonspor'un deplasmanda 4-3 kazandığı Başakşehir maçının en çok konuşulan isimlerinden biri de hakem Halil Umut Meler oldu. Meler, verdiği ve vermediği kararlarla dikkat çekerken, gazeteci Cemal Ersen, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da eleştirdi.

Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında Meler'in kararlarını yorumladı. Ersen, şu ifadeleri kullandı:

"Visca’nın uzun bir aradan sonra ilk on birde, hem de kaptan olarak sahaya çıkması Fatih Tekke’nin onu kazanmak isteğinin göstergesiydi. Ama henüz 7. dakikada Ebosele’nin Boşnak oyuncunun ayak bileğine acımasızca yaptığı hamle, belki de Visca’nın futbol yaşamını bitirecek. Umarım öyle olmaz.

Dahası, VAR uyarısı olmasa Ebosele masum sarı kartıyla sahada kalacaktı. Riva’dan müdahale eden Cihan Aydın’ı tebrik ediyorum. Aynı VAR, Başakşehir’in kazandığı penaltıda da Okay’ın topa elle müdahalesini es geçen Halil Umut Meler’e doğruyu gösterdi. İkinci yarıda Trabzonspor lehine verilen penaltıda da devreye girdi. Meler’in maç içindeki tartışmalı diğer kararlarına hiç girmiyorum.

Sadece FIFA’daki tek elit hakemimizin bu yaşta tükenmişlik sendromuna girmesine üzülüyorum. Ey MHK başkanı, gurur duyuyor musun eserinle? Şimdi Meler’in de fişini çekmek üzeresin. Ayıp, ayıp!"

"MUCİZE GİBİYDİ"

Ersen, maçla ilgili olarak da "Trabzonspor’a gelince. Maçı kazanması mucize gibiydi. Neredeyse 90 dakika 10 kişi oynayan bir rakipten 3 gol yemek ve son saniyede oyuna sonradan girip maçın kaderini belirleyen Muçi’nin son dokunuşuyla üç puana ulaşmak ironikti. Ne diyorsun Fatih hocam? Yarışa devam mı? Evet devam. Ancak bu futbolla arabanın lastiği her an patlayabilir. Fatih Tekke’nin dün geceki maça dair yapacağı analizi herkesle paylaşmasını bekliyorum. Bu maç sezonun en çok konuşulacak ve üzerine yorum yapılacak müsabakalarından biri olmaya adaydır. Taktik, teknik, hoca tercihi ve hakemlik adına örnek bir video hazırlanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

