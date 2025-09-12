EuroBasket'te ilk finalist belli oldu
Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya ve Finlandiya karşı karşıya geldi.
ALMANYA İLK FİNALİST OLDU
Almanya, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede Finlandiya'yı 98-86 mağlup etti ve ilk finalist olmayı başardı.
İlk periyodu 30-26 kazanan Almanya, devre arasında 61-47 üstünlükle girdi.
Üçüncü sette 81-73 Almanya üstünlüğü ile sonuçlanırken, mücadele 98-86 bitti.
Almanya'nın yıldız isimlerinden Dennis Schröder, 26 sayı ve 12 asistle galibiyette büyük rol oynadı.
Finlandiya'da ise Olivar Mkamhoua'nın 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
ALMANYA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Almanya'nın rakibi, Yunanistan - Türkiye maçının ardından belli olacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan ile mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.