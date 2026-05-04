Eskişehirspor yıkıldı: Hayalleri zora girdi
TFF 3’üncü Lig Play-Off 2’nci Tur ilk maçında evinde Eskişehirspor’la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ayvalıkgücü dakikalar 68’i gösterdiğinde penaltıdan Ufuk’un golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 80’inci dakikada Baha ile golleri ikiledi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi.
RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTILAR
Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Müsabakanın rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü Eskişehir’de oynanacak.
DETAYLAR
STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Berktay Erdemir, Cem Özbay, Mücahid Adem Çelebi
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu – Ahmet, Adnan, Murat (Dk. 72 Hüseyin), Erdinç, Tugay, Yavuz Selim (Dk. 90 Mustafa), Hamit, Ufuk (Dk. 83 Furkan), Baha (Dk. 84 Ata), Emirhan
ESKİŞEHİRSPOR: Bora – Talha, Arda, Recep, Murat, Ozan, Mustafa (Dk. 88 Hasan), Tayfun (Dk. 77 Kaan), Akın (Dk. 88 Elias), Batuhan (Dk. 71 İsmail), Kröhn
GOLLER: Dk. 68 Ufuk (P.), Dk. 80 Baha (Ayvalıkgücü Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Recep (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Yavuz Selim, Hamit, Emirhan (Ayvalıkgücü Belediyespor), Talha, Recep, Elias (Eskişehirspor)