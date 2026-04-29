Erzurumspor'a tam da şampiyonluğu kutlarken kötü haber: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve kutlamalara başlayan Erzurumspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi.

Mavi beyazlı takım, şampiyonluğu garantilemesinden sonra kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu sene çok şükür içeride hiç mağlup olmadık. Attığımız gole kadar birçok pozisyona girdik. İstatistiklere baktığımız zaman bu maça çıkmadan önce 18 topumuz direkten dönmüştü, bugün de 2 topumuz direkten döndü. Yani onda da ligin zirvesindeyiz. Biz hem seyircimizi memnun etmek hem de oynadığımız oyunu taraftarımıza armağan etmek için bu maça çıktık. Kolay değil, bir yıl çok yıpranıyorsunuz bütün antrenmanlar, emekler ve geçen hafta garantileyip bu maça konsantre çıkmak kolay değil" diye konuşmuştu.

TFF GECE YARISI DUYURDU

TFF, Erzurumspor kararını gece yarısı duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.