Erzurumspor'a tam da şampiyonluğu kutlarken kötü haber: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve kutlamalara başlayan Erzurumspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi.
Mavi beyazlı takım, şampiyonluğu garantilemesinden sonra kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söylediErzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi

Teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu sene çok şükür içeride hiç mağlup olmadık. Attığımız gole kadar birçok pozisyona girdik. İstatistiklere baktığımız zaman bu maça çıkmadan önce 18 topumuz direkten dönmüştü, bugün de 2 topumuz direkten döndü. Yani onda da ligin zirvesindeyiz. Biz hem seyircimizi memnun etmek hem de oynadığımız oyunu taraftarımıza armağan etmek için bu maça çıktık. Kolay değil, bir yıl çok yıpranıyorsunuz bütün antrenmanlar, emekler ve geçen hafta garantileyip bu maça konsantre çıkmak kolay değil" diye konuşmuştu.

TFF GECE YARISI DUYURDU

TFF, Erzurumspor kararını gece yarısı duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Beşiktaş'ta 107 puanlık büyük fiyasko: Kara tablo ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 107 puanlık büyük fiyasko: Kara tablo ortaya çıktı
5 hakeme soruşturma: VAR hakemleri maç sonuçlarına tesir etmiş
5 hakeme soruşturma: VAR hakemleri maç sonuçlarına tesir etmiş
Cumhurbaşkanı'na seslenmenin faturası ağır oldu: Yüksel Yıldırım cezayı yedi
Cumhurbaşkanı'na seslenmenin faturası ağır oldu: Yüksel Yıldırım cezayı yedi