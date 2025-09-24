Erzurumspor sahasında yara aldı
Trendyol 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
DETAYLAR
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Emre Doğu, Arif Dilmeç
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 90 Sylla), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 69 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 82 Ali Ülgen)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Diouf), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Ezeh, Haqi Osman (Dk. 35 Berkan Keskin), Halil Can Ayan (Dk. 46 Rroca), Fernandes (Dk. 70 Alper Potuk)
Goller: Dk. 1 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 88 Rroca (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 81 Yakup Kırtay, Dk. 90 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 58 İshak Karaoğul (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)