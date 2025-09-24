Ertuğrul Özkök Sadettin Saran'ın bilinmeyen özelliklerini açıkladı: Değişik bir Fenerbahçe başkanı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran'ın bilinmeyen özelliklerini tek tek açıkladı.

Özkök'ün yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Sadettin Saran’ı yıllardır tanıyorum. Şimdi yazacaklarımı, ona oy vermeyen bir dostunun gözünden okuyun.

- Saran ilginç bir karakterdir. Her sabah 7’de kalkar ve en az 2 saat ağır spor yapar. Bu onun Amerikalı anne tarafından gelen disiplinidir. Ağzına içki koymaz, sigara içmez. İçerse, çok ama çok ender bir kadeh viski ve puro içer. Ama yemekte içtiğini hiç görmedim. Bu da belki onun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşabileceği ender özelliklerinden ikisidir.

- Sıkı bir Atatürkçüdür. Anadolu’nun 30’a yakın ilçesinde yaptırdığı spor salonlarının hepsinin adı Atatürk'tür. Açılışlarda mutlaka dev Atatürk portrelerinin altından girersiniz o salona. Açılış konuşmalarında bunu hep vurgular.

- En sevdiği yerlerden biri Assos ve Kaz Dağları'dır. Hafta sonlarını orada geçirir. Orada her yaz bir yaş günü partisi düzenler ve yakın arkadaşlarını çağırır. Davet ettiği gazeteciler ise gazeteci olarak değil, arkadaşı olarak davet edilir. Onlar da NOW TV Haber Başkanı Doğan Şentürk ve Kanal 7 grubundan bu yıl ayrılan Zahit Akman'dır. Assos yaş günü davetlerinin en büyük özelliği, hep ilginç düetleri davet etmesidir. Mesela Erol Evgin ve Nükhet Duru, Deniz Seki-Cenk Eren, Ziynet Sali-Gülben Ergen, Burcu Güneş de davetlileri arasında.

- Tabii daha önce Hülya Avşar ve Amine Sandal ile olan beraberlikleri dönemini saymazsak. Yeni profilinin bize anlattığı yeni başkanlık profili de şunu söylüyor: Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en sportif başkanı... Aynı zamanda yine kulüp tarihinin “spor medyası sektöründen gelen ilk başkanı” ünvanı da var.

- Sadettin Saran’ı bana sorarsanız hep şu tarifi yaparım: “Türk sporunun Reed Hastings’i...” Yani Türk spor medyasının gizli “Netflix’inin” kurucusu ve sahibi. Türkiye’yi NBA, NCAA, Formula 1, dövüş sporları, Premier League, La Liga, Seri A, Euroleague canlı ve streaming yayınları ile tanıştıran insandır. Sahibi olduğu S Sport Streaming platformu belki de Avrupa’nın ilk spor Netflix’idir.

- Saran’ın bu özelliği önümüzdeki dönem Fenerbahçe için çok iyi bir avantaj olabilir. Çünkü kulüp 8 yıldır çok büyük ölçüde futbol şubesine oyuncu ve teknik direktör bulmaya konsantre oldu. O nedenle Aziz Yıldırım’ın yaptığı olağanüstü yatırımların üzerine neredeyse hiçbir şey eklenmedi. Stadımız kurulduğu zaman sadece Türk futbolu değil, bütün Kara Avrupası için bile bir rol modeliydi. Eğlence kavramı Türk futboluna o statla geldi.

- Murat Ülker’in büyük fedakârlığı ve Aziz Yıldırım’ın vizyonu ile yapılan basket sahamız Ülker Arena, artık basketbol takımımızın seyircisine yetmiyor. Avrupa’nın kadın ve genç bakımından en büyük profilli seyircimiz için belki NBA ölçeğinde bir arenaya ihtiyacımız var. Kadın, erkek voleybol takımlarımız, altyapımız, yüzme ve öteki spor dallarımız ilgi ve yeni yatırım bekliyor. Sadettin Saran’ın spor vizyonu buna müsait.

- Ali Koç gibi onun da çocukluktan beri hayali Fenerbahçe başkanı olmaktı. Samimi olayım, başkan seçilebileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Oysa onun bir yere aday olduğu zaman, hedefine nasıl kilitlendiğine ve başardığına iki yıl önce bütün iş dünyası tanık olmuştu. İstanbul Ticaret Odası’nın 30 No’lu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi Başkanlığı’na aday olduğunda seçilmesine neredeyse kimse ihtimal vermiyordu. Tıpkı Fenerbahçe başkanlığı gibi sessiz bir çalışma yaptı ve seçildi.

BENİ ŞAŞIRTAN TARAFI

- Onu ilk tanıdığım yıllarda beni şaşırtan bir tarafını gördüm. İnsanlarla ilişkilerinde mesafeli bir karakteri vardı. Kime sözünü etsem, “Soğuk bir insan” derdi. Oysa o mesafeli karakterinin altında yeteri kadar konuşan, yeteri kadar anlaşan bir özellik vardır. Ama son yıllarda bu mesafeli tutumunda büyük değişiklikler görmeye başladık. Özellikle yaptırdığı spor salonlarının açılışında gençlerle iletişimi çok gelişti.

- Pazar günü karşımızda en ağır eleştiriler karşısında bile hançeresi gerilmeyen bir Sadettin Saran vardı. Umarım bu tutumu geçici değildir. Çünkü Fenerbahçe’nin biraz huzura, öfkesizliğe ihtiyacı var. Taraftar da yoruldu.

- Hayatındaki en önemli canlılardan biri köpeği “Buz”dur... Alabay mı, Sivas Kangalı mı yoksa başka bir çoban köpeği türü mü olduğunu bilemediğim, kendisi gibi yapılı bir canlıdır Buz. İşte onunla ilişkisine mesafesi, dostluk mesafesidir.

SİNİR BOZUCU TARAFI

- Yemeğe gittiğinizde sinir bozucu bir tarafı vardır. Dediğim gibi içki içmez. Masadan bir an önce kalkmak gibi bir hali vardır. Yani akşamcı değildir. Bence ilk sınavını derbiden önceki Develi Restoran törenlerinde verecek. İyi bir Fenerbahçe başkanı, Develi adabını bilmeli.

- Annesi Amerikalıdır ama Trump gibi bir burgerci değildir. Çok az yer. Canı gerçek yemek istediğinde ilk tercihi mantıdır. Kuru fasulye de onun samimi menüsünün baş köşesindedir. Diyeceğim o ki, değişik bir Fenerbahçe başkanımız var.

