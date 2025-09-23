Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım kararı

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda Sadettin Saran, başkanlığa seçildi. Rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçen Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

AZİZ YILDIRIM’DAN RANDEVU İSTEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran göreve gelir gelmez Aziz Yıldırım için sürpriz bir karar aldı. Milliyet’te yer alan habere göre, Sadettin Saran, Aziz Yıldırım’dan randevu isteyecek. Saran bu hedefiyle camiada birliği sağlamaya çalışacak.

Aziz Yıldırım

“HAYALİM BERABER KUPA KALDIRMAK”

Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Hayalim yaşayan iki başkanla beraber (Ali Y. Koç ve Aziz Yıldırım) şampiyonluk kupasını kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey’in 7 senelik, Aziz Bey’in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanalım. Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde yapalım. Bu konuda son derece samimiyiz. Zaten seçim sonuçları da bunu işaret ediyor” sözlerini sarf etmişti.