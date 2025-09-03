Ertuğrul Doğan'a Uğurcan Çakır övgüsü: Tebrikler

Yayınlanma:
İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yayımladı.

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray’a transferinde büyük bir sorumluluk üstlenen ve kulübün ekonomik yükünü hafifletmek adına önemli bir adım atan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı da tebrik ederek, "Ertuğrul Doğan’ın transfer başarısıdır" dedi.

Bordo-mavililerin adının geçtiği her yerde aidiyetini ve samimiyetini yansıtan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bu nedenle bazı ayrılıklar elbette zor gelir; kırgınlıklar ve üzüntüler de sevdamızın bir parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, kişiler gelip geçici; Trabzonspor ise daima kalıcıdır. 8 şampiyonluğumuzda olduğu gibi nice yıldızlar yetiştiren camiamız, bundan sonra da yeni değerler kazandırmaya devam edecektir. Bu değerlerden biri olan kaptanımız ve kalecimiz Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişmiş ve takımımızın son yıllardaki en önemli başarılarında büyük emek vermiştir. Sezonun ilk 4 müsabakasında alınan 10 puanın neredeyse tamamında kritik katkıları bulunmaktadır" diye konuştu.

ismail-turgut-oksuz.jpg

‘TRABZONSPORUMUZ ADINA DOĞRU BİR KARAR OLDUĞU İNANCINDAYIZ’

Uğurcan Çakır’ın kattıkları için teşekkür eden İsmail Turgut Özksüz, "Kariyer hedefleri doğrultusunda yeni bir yola çıkma zamanı gelmiştir. 36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kulübümüze kazandırdığı değer nedeniyle onurla uğurluyoruz. Bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen, kulübümüzün ekonomik yükünü hafifletmek adına önemli bir adım atan Başkanımız Ertuğrul Doğan’ı da tebrik ediyoruz. Ertuğrul Doğan’ın transfer başarısıdır. Duygusal açıdan zor olsa da, ticari anlamda Türkiye rekoru kıran bu transferin Trabzonsporumuz adına doğru bir karar olduğu inancındayız. Tüm taraftarlarımıza çağrımız şudur: Asıl olan Trabzonspor’dur. Uğurcan Çakır’a futbol hayatında başarılar diliyor, Başkanımız Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyor ve camiamız için başarılı bir sezon temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

