Ertuğrul Doğan: Tam bir skandal! Bizden sonra Beşiktaş gelir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu için "Tam bir skandal" dedi.

Maçın 90+7. dakikasındaki Samsunspor atağında top ceza alanı içinde Galatasaraylı Kazımcan'ın koluna çarparak yön değiştirmişti. Samsunsporlu futbolcular buna penaltı diye itiraz ederken, hakem Mehmet Türkmen, VAR'la kısa bir görüşme yapmasının ardından oyunu devam ettirmişti.

Bu pozisyonla ilgili Beşiktaş da topa girdi: Türkiye gördü VAR gör(e)medi!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Samsunspor'un ciddi anlamda hakkı yenmiştir" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞKANINI TANIYAN BİRİ OLARAK GEREĞİNİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bordo mavili kulübün başkanı Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Her hata hata değildir belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım."