Ersin Düzen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran şampiyonluk iddiası

Ersin Düzen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran şampiyonluk iddiası
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Now Spor yorumcusu Ersin Düzen, sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Düzen, Fenerbahçe’nin nasıl şampiyon olacağını açıklarken ünlü spikerin sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisine yol açtı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan dev derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti kaçıran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise sahasında kazanamayarak zirve yarışında kritik bir fırsatı tepti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Mücadelenin ardından Now Spor yorumcusu Ersin Düzen, derbiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Düzen'in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem odu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandalFenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

FENERBAHÇE NEYİ YANLIŞ YAPTI?

Ersin Düzen, maçta iki takımın oyun anlayışını karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

Risk alan bir takım yoktu. Fenerbahçe geriye düştükten sonra da risk almadı. Bir tarafta dinamizmle bir şeyler yapmaya çalışan bir Fenerbahçe, diğer tarafta ise bu dinamizmi olgunluk ve tecrübesiyle sindiren bir Galatasaray vardı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KIZDIRAN SÖZLER

Düzen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını Galatasaray’ın performansına bağladı. Ersin Düzen'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin sezon sonu mutlu sona ulaşması Galatasaray'ın oyunundan geçiyor.

İşte Düzen'in Fenerbahçe taraftarınca tepki çeken açıklaması:

Ben şunu anladım. Fenerbahçe ancak Galatasaray kötü olursa şampiyon olabilir. Bu kadar eksik varken sen kendi sahanda galip gelemiyorsan, Galatasaray’ı yakalayabilmen çok kolay değil.

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Spor
Mustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değil
Mustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değil
Santarelli itiraf etti: Tehlikeli!
Santarelli itiraf etti: Tehlikeli!