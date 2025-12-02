Ersin Düzen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran şampiyonluk iddiası

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan dev derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti kaçıran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise sahasında kazanamayarak zirve yarışında kritik bir fırsatı tepti.

Mücadelenin ardından Now Spor yorumcusu Ersin Düzen, derbiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Düzen'in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem odu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

FENERBAHÇE NEYİ YANLIŞ YAPTI?

Ersin Düzen, maçta iki takımın oyun anlayışını karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

Risk alan bir takım yoktu. Fenerbahçe geriye düştükten sonra da risk almadı. Bir tarafta dinamizmle bir şeyler yapmaya çalışan bir Fenerbahçe, diğer tarafta ise bu dinamizmi olgunluk ve tecrübesiyle sindiren bir Galatasaray vardı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KIZDIRAN SÖZLER

Düzen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını Galatasaray’ın performansına bağladı. Ersin Düzen'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin sezon sonu mutlu sona ulaşması Galatasaray'ın oyunundan geçiyor.

İşte Düzen'in Fenerbahçe taraftarınca tepki çeken açıklaması:

Ben şunu anladım. Fenerbahçe ancak Galatasaray kötü olursa şampiyon olabilir. Bu kadar eksik varken sen kendi sahanda galip gelemiyorsan, Galatasaray’ı yakalayabilmen çok kolay değil.