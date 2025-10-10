Erol Bulut Süper Lig'e döndü: 2 yıllık anlaştı

Erol Bulut Süper Lig'e döndü: 2 yıllık anlaştı
Antalyasor teknik direktörlüğüne Erol Bulut getirildi.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı son buldu.

Kırmızı beyazlılarda ilk hedef İsmail Kartal olmuştu. Ancak İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından ibre Erol Bulut'a dönmüştü.

Yönetimin Antalya'ya davet ettiği Erol Bulut'la görüşüp, anlaşmaya vardığı belirtildi. Tarafların 2 yıllığına anlaştıkları, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

SON OLARAK İNGİLTERE'DE ÇALIŞMIŞTI

Erol Bulut, son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı.

Kariyerinde Fenerbahçe teknik direktörlüğü de olan Bulut, ayrıca Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'da da görev yapmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

