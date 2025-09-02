Erman Toroğlu milli takımın kimin yüzünden kaybedeceğini açıkladı

1 sezonluk Benfica macerasının ardından Türkiye’ye dönen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

“TÜRKİYE’NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM”

Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu’nun “Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim” sözleri tepkilere yol açtı.

Kerem Aktürkoğlu’nun sözlerini Ekol TV’de değerlendiren Erman Toroğlu, sert sözlerle yüklendi.

“SEN YEDİĞİN KABA TÜKÜRÜYORSUN”

Toroğlu açıklamasında "Galatasaray seni adam sayıp bir yere getirdi, sen yediğin kaba tükürüyorsun be utan. Nereye gelirsen gel kardeşim. Yapmayın bunu ya. Zayıflar bunlar" ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM MAĞLUP ÇIKARSA EN BÜYÜK SORUMLUSU KEREM’DİR”

Kerem Aktürkoğlu’nun milli takım kadrosundan çıkarılmasını isteyen Erman Toroğlu, "Benim milli takımımı bozmaya hakkı yok. Yarın milli takım 2 maçtan da mağlup çıkarsa en büyük sorumlusu Kerem'dir. Hadi buyurun buradan yakın. Bombayı hepinizin kucağına koydum, TFF de Montella da dahil" dedi.