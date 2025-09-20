Erman Toroğlu: Göbeği kalçası öyle ne biçim

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

Alınan mağlubiyet sonrası Okan Buruk’un açıklamalarını değerlendiren Erman Toroğlu, eleştirilerde bulundu.

“BU KADAR PARA ÇÖPE GİTMİŞ”

Ekol Sports’ta konuşan Erman Toroğlu, "Mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu sensin Okan Buruk. Sarı kart görmeden maçı bitiriyorsun, hakemi nasıl suçlarsın? Takımı iyi hazırlayamamışsın. Bu kadar paranın hepsi çöpe gitmiş” sözlerini sarf etti.

Okan Buruk

“GÖBEĞİ KALÇASI ÖYLE NE BİÇİM YA”

Icardi’nin performansı için de konuşan Erman Toroğlu, "Icardi'nin şu anda oynama şansı zor. Icardi Edirne Kırkpınar'da başaltında güreşse çok başarılı olur! Göbeği, kalçası öyle ne biçim ya. Fenerbahçe maçından sonra bir gülücük atıyor, taraftar da 'Vaay Icardi' diyor, mangırları götürüyor" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladı