Erman Toroğlu Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl yeneceğini açıkladı

Süper Lig'de 7'de 7 yapan ancak oynadığı futbolla eleştirilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimeti sonrası ikinci maçında Liverpool'u ağırlayacak.

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarı - Kırmızılıların Cumartesi günü Beşiktaş’la oynayacağı derbiye de değinen Toroğlu, iki maçın birbirini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

"GALATASARAY ALDANMASIN"

Toroğlu, Liverpool’un Premier Lig’de aldığı mağlubiyeti yorumlarken İngiltere futbolunun rekabetçi yapısına dikkat çekti ve Galatasaray'ın bu sonuca aldanmaması gerektiğine işaret etti. Toroğlu şunları söyledi:

Liverpool, Premier Lig'de kaybetti ama kaybettiği takım Crystal Palace şu anda ligde 3. sırada.

İngiltere'de herkes herkesi yenebilir.

Orası dünya futbolunun zirvesi.

Galatasaray bunu bir ölçü olarak almamalı.

GALATASARAY NASIL KAZANIR?

Galatasaray’ın Avrupa maçlarına özel bir motivasyonla çıktığını belirten Toroğlu, Liverpool karşısında sürpriz bir sonuç ihtimalini şöyle değerlendirdi:

İnşallah Liverpool'un bir düşüşü olur da Galatasaray bu maçı kazanır.

Çünkü ben ne zaman Galatasaray'ın ligde sallandığını görsem Avrupa'ya odaklandıklarını görürüm.

Umarım böyle bir şey olur.

Artık ülke puanımızın artması gerekiyor.

DERBİ TAHMİNİ

Toroğlu, Liverpool maçının sonucunun Beşiktaş derbisine doğrudan yansıyacağını da sözlerine ekledi ve derbi tahmininde de bulundu: