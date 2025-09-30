Ergin Ataman'ın yıkan karar alındı

Yayınlanma:
Yeni sezon öncesi EuroLeague yönetimi önemli değişiklere imza attı. A Milli takım ve Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman'ı da yakından ilgilendiren kararlar açıklandı.

EuroLeague Basketbol, 2025-26 sezonu öncesi kural kitapçığını güncelledi ve özellikle hızlı hücumları kesmek için yapılan müdahalelere karşı sert yaptırımlar getirdi.
Yeni düzenlemeler, Ergin Ataman’ın geçmişte sıkça başvurduğu protesto tarzı davranışları da hedef adlı.

DİSKALİFİYE CEZASI

Yeni kurala göre, bir antrenör veya benchteki takım üyesi hızlı hücum sırasında sahaya girerse artık teknik faul değil, doğrudan diskalifiye cezası alacak. Ayrıca kenar çizgiye koşarak ya da aşırı protesto ile rakibin hücumunu sekteye uğratan davranışlar, oyun sonunda teknik faulle cezalandırılacak. Ergin Ataman'ın sık sık itirazları nedeniyle bu kuraldan en çok etkilenecek isimlerden biri de deneyimli teknik adam olacak.

İŞTE TÜM DEĞİŞİKLİKLER:

Uyarı kalktı: Hakemler, uygunsuz davranışlar veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde (örneğin kendini yere atma) artık teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak.

Oyun geciktirme uyarıları sürecek: Şut atan oyuncunun dikkatini dağıtmak için el sallama, bağırma, yere vurma veya alkış gibi davranışlara karşı uyarılar devam edecek.

8 saniye ihlali incelenebilecek: Dördüncü çeyreğin son 2 dakikası ve uzatmalarda, hakem düdüğüyle birlikte 8 saniye ihlalleri video sistemiyle incelenebilecek. Koçlar, maçın herhangi bir anında bu ihlallere itiraz edebilecek.

IRS ile faul teyidi: Hakemler, maçın herhangi bir anında faul yapan oyuncunun kimliğini teyit etmek için video sistemini kullanabilecek. Ancak bu incelemelere koçlar itiraz edemeyecek.

erginataman.webp
Ergin Ataman hakemlerle sık sık gerginlik yaşıyor

EuroLeague’in bu düzenlemeleri, özellikle saha kenarındaki agresif müdahalelere karşı daha katı bir tutum sergileyeceğini gösterdi. Ergin Ataman’ın geçmişteki çıkışları ve hızlı hücumları kesmeye yönelik protestoları, bu kuralların hedefinde olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

