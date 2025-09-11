Ergin Ataman'dan yarı final öncesi korkutan açıklama

Ergin Ataman'dan yarı final öncesi korkutan açıklama
Yayınlanma:
Cedi Osman'ın sağlık durumuna dair konuşan Ergin Ataman, son kararın maç saati verileceğini dile getirdi.

2025 Eurobasket yarı final maçında 12 Dev Adam ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak olan mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi konuşan başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ve Cedi Osman’ın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman’ın sözleri şu şekilde:

"Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız"

“ANTETOKOUNMPO’YU SAVUNMAK KOLAY DEĞİL”

"Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız"

“MAÇ SAATİ BELLİ OLUR”

"Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

