Ergin Ataman çılgına döndü: Diskalifye edildi

Ergin Ataman çılgına döndü: Diskalifye edildi
Yayınlanma:
Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, takımının Valencia Basket maçında çok sinirlendi. Rakip takımın hocasıyla tartışan ve üzerine yürüyen Ataman diskalifye edildi.

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.
Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

Ergin Ataman'ın takımına kesilen ceza Fenerbahçe'nin kasasına girecekErgin Ataman'ın takımına kesilen ceza Fenerbahçe'nin kasasına girecek

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.
Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

ATAMAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Karşılaşmada Ergin Ataman ile rakip takımın hocası Pedro Martinez arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen Ataman, Martinez'in üzerine yürüdü. Sert tartışmanın ardından Ataman da Martinez de diskalifye edildi.

Ergin Ataman'ı hakemler zor tuttu: Rakibinin üzerine yürüdü
Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.
Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Aziz Yıldırım'dan sonra neler olacağını açıkladı: Aydınlar bu yüzden çekildi
Aziz Yıldırım'dan sonra neler olacağını açıkladı: Aydınlar bu yüzden çekildi
Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı Dünya Kupası da tehlikede
Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı Dünya Kupası da tehlikede