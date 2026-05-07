Ergin Ataman çılgına döndü: Diskalifye edildi

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Valencia Basket'te Brancou Badio ve Jean Montero 16'şar sayı attı. Panathinaikos AKTOR'da TJ Shorts'un 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

ATAMAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Karşılaşmada Ergin Ataman ile rakip takımın hocası Pedro Martinez arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen Ataman, Martinez'in üzerine yürüdü. Sert tartışmanın ardından Ataman da Martinez de diskalifye edildi.



Panathinaikos AKTOR'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.

Yunanistan ekibi, ilk iki karşılaşmada 68-67 ve 107-105 galip gelmişti.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Real Madrid-Hapoel IBI Tel Aviv (2-1) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.