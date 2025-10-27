Erencan Yardımcı'nın cezası belli oldu

Yayınlanma:
Hannover 96 maçında yaşanan gergin anlar sonrası Almanya Futbol Federasyonu kararını verdi. Eintracht Braunschweig forması giyen Türk oyuncu Erencan Yardımcı'ya ceza geldi.

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig forması giyen Türk futbolcu Erencan Yardımcı, Hannover 96 maçında yaşanan olay nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu, 23 yaşındaki oyuncunun rakibi Boris Tomiak’ın boğazını sıktığı gerekçesiyle bu cezayı uyguladığını duyurdu.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Alman disiplin kurulu, olayın görüntülerini ve hakem raporlarını inceleyerek Erencan’a 3 maçlık ceza verirken, kulüp teknik direktörü Heiner Backhaus da maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncuya para cezası verileceğini bildirdi.

11 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon Hoffenheim’dan kiralık olarak Braunschweig’a gelen Erencan Yardımcı, takım formasıyla 11 maçta 3 gol kaydetti. Genç oyuncunun cezası, takımın hücum hattında kısa vadeli bir eksiklik yaratacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

