Erdoğan istedi Dursun Özbek de geldi: Saray'da sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ankara'da bir araya geldi. Lee için düzenlenen programa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle ağırladı.

Baş başa yapılan görüşme sonrasında heyetler arası toplantı, anlaşmaların imza töreni, ortak basın açıklaması ve resmi yemek programı gerçekleştirildi.

DURSUN ÖZBEK DE YER ALDI

Güney Kore Devlet Başkanı için düzenlenen resmi davette sürpriz bir isim de yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de Beştepe’de düzenlenen programda bulundu.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI’NA GALATASARAY’I ANLATTI

Lee Jae Myung ile kısa bir konuşma yapma fırsatı da bulan Dursun Özbek, Galatasaray hakkında bilgi verdi. Dursun Özbek ve Lee Jae Myung’un potansiyel iş birlikleri için de konuştuğu öğrenildi.

ANITKABİR’İ DE ZİYARET ETTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir’e de bir ziyarette bulundu. Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan Lee, saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Lee, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Lee Jae Myung, ziyaret defterine “Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyor, kan bağıyla bağlı kardeş halklarımızın ortak refahı için birlikte ilerlemeyi diliyorum" ifadelerini yazdı.

