Emre Mor'dan seccadeli geri dönüş
Fenerbahçe’de bu sezon henüz forma şansı bulamayan Emre Mor, sosyal medya hesabından seccadeli bir fotoğraf paylaşarak “En iyi ilaç. Elhamdülillah” ifadelerini kullandı. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen futbolcunun paylaşımı dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Emre Mor, uzun süredir sahalardan uzak kalmasının ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor’a kiralanan ancak yeterli süre bulamayan Mor, bu sezon sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir maça çıkmadı.

Mayıs ayından bu yana sessizliğini koruyan milli futbolcu, seccade üzerinde çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde “En iyi ilaç. Elhamdülillah” notunu paylaştı.

MANEVİ DÖNÜŞ

Bu paylaşım, hem taraftarlar hem spor kamuoyunda manevi bir dönüş sinyali olarak yorumlandı.

KARAGÜMRÜK'TEN GELDİ

Emre Mor, 2022 yaz transfer döneminde Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye bonservisiyle transfer oldu.

Transferin detayları:

Tarih: Emre Mor, Temmuz 2022’de Fenerbahçe’ye imza attı.

Önceki Kulüp: Vavacars Fatih Karagümrük.

Transfer Şekli: Bonservisiyle alındı.

Sözleşme Süresi: 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Performans Etkisi: Karagümrük’teki çıkışı, özellikle teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gösterdiği gelişim, Fenerbahçe’nin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE'DE ZAYIF PERFORMANS

İlk sezonunda zaman zaman etkili performanslar sergilese de istikrarsızlık nedeniyle 2023-24 sezonunda Eyüpspor’a kiralandı.

Eyüpspor’da 22 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

2025 itibarıyla Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve kulüp, oyuncuyla yolları ayırma planları yapıyor.

SON DURUM:

Emre Mor’un Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini korurken, maaş beklentileri ve bonservis talepleri nedeniyle transfer süreci karmaşık hale geldi. Oyuncunun menajeri aracılığıyla Süper Lig’den bazı kulüplerle görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

