Emre Belözoğlu veda etti

Emre Belözoğlu veda etti
Yayınlanma:
Antalyaspor'la yolları ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu açıklama yaptı.

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, 8 haftada 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'un ayrılığı açıklamasının ardından Emre Belözoğlu da veda etti.

"KALBİMDE ÖZEL BİR YERDE OLACAK"

Belözoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Emre Belözoğlu resmen açıklandıEmre Belözoğlu resmen açıklandı

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

