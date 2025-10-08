Emre Belözoğlu resmen açıklandı

Yayınlanma:
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2’lik skorla kaybeden Antalyaspor’da beklenen ayrılık gerçekleşti.

“KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK”

Ajansspor’a konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Emre Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımıza başladık" sözlerini sarf etti.

Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim” demişti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 8 haftada 10 puan toplamayı başaran Antalyaspor, 10. sırada yer alıyor.

Kaynak:Ajansspor

