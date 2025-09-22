Emniyetten Fenerbahçe kongresi için açıklama

Emniyetten Fenerbahçe kongresi için açıklama
Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) derbide 40-45 bin polis memurunun görevlendirildiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul sırasında ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

İDDİALAR YALANLANDI

EGM'den yapılan açıklamada bir Fenerbahçe kongre üyesinin derbide 40-45 bin polis memuru görevlendirdiğine yönelik iddiası yalanlandı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz.
Bununla birlikte, Genel Kurul'da delege bir şahıs tarafından yapılan konuşmada müsabakalarda görevli personelimize yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur.
1. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır.
2. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 3. Türk Polis Teşkilatı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir.
İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

