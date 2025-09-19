Emlak Konut galip geldi

Emlak Konut galip geldi
Emlak Konut, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin'i devirdi.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-79 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Anıl Veziroğlu, Hakan Mennan

Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtuluş 8, Asena Yalçın 13, Sinem Ateş 25, Elif Batı 2, Azra Erçelik, Sevgi Tonguç 2, Eslem Güler 4, Razheva 23, Esra Ural Topuz 2

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 6, Ferda Yıldız 3, Thomas 14, Ceren Akpınar 4, Delaere 18, Melek Uzunoğlu 6, Holeskinska 5, Gizem Başaran Turan 1, Macaulay 18 Berfin Sertoğlu 2, Gueye 8

1. periyot: 29-23

Devre: 40-45

3. periyot: 60-63

Beş faulle çıkan: 38.10 Razheva (Çimsa ÇBK Mersin)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

