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Efes'te U dönüşü

Ayrılık haberleri gündemdeyken Anadolu Efes, sürpriz bir kararla Pablo Laso ile yoluna devam etmeyi tercih etti.

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Efes'te U dönüşü

Anadolu Efes'te teknik direktörlük meselesi beklenmedik bir şekilde noktalandı. Play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenen ve akabinde Laso ile yolların ayrılacağı yoğun biçimde konuşulan kulüpte yönetim farklı bir karar aldı.

BANCHI DEĞİL, LASO

Basketnews'ün haberine göre Efes, sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Pablo Laso ile bir yıl daha yola devam edecek. Luca Banchi'nin göreve geri döneceğine ilişkin iddiaların aksine mavi-beyazlı yönetim, İspanyol çalıştırıcıya güvenini tazelerken güvenini yeniledi.

Efes'te U dönüşü - Resim : 1

YENİ SEZON, YENİ HESAP

Laso, geçen sezon Aralık ayında Igor Kokoskov'un yerine göreve gelmişti. EuroLeague'de 19. sırada kalan ve ligde yarı finalde duran Efes, önümüzdeki sezonda çıtayı yükseltmek zorunda. Bu hedef doğrultusunda sorumluluğu yüklenen Laso için yeni sezon adeta bir sınav niteliği taşıyacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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